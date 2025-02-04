Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 30.06.2025. Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем международной премии Real Estate Property Awards в номинации «Некоммерческие общественные пространства». Премия организована Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA совместно с Форумом «Движение 2025». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.«Городской курорт «Притяжение» — лучшее общественное пространство в нашей стране в 2025 году. Безусловно, мы гордимся этим результатом. За три года работы парка была проделана огромная работа. На сегодняшний день мы зафиксировали уже 6 млн посещений — к нам идут жители Магнитки, к нам приезжают туристы. Спасибо всем, кто любит «Притяжение», в этой победе есть и ваша частичка. Отдельно отмечу, что победители этого года автоматически становятся номинантами новой международной премии Real Estate Property Awards|Eurasia, которую планируют провести в 2026 году. Это новая вершина для нас, которую мы намерены обязательно покорить», — отметил заместитель гендиректора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба.В финале парк конкурировал с сильными проектами из Сочи и Казани, предварительно пройдя двухступенчатую систему оценки и защиту перед членами жюри. Торжественная церемония награждения победителей прошла 26 июня на площадке Red Arena в Сочи. На церемонии стали известны победители в 44 номинациях. Для сравнения, в прошлом году таких было 33.Отметим, что главная цель премии Real Estate Property Awards — выявление лучших проектов на рынке жилой и коммерческой недвижимости в России. В 2025 году она вышла на международный уровень: участников оценивали не только отечественные эксперты, но и всемирно признанные архитекторы и практики из 10 стран.