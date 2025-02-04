Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем международной премии Real Estate Property Awards

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова стала победителем престижной премии Russian ...04.02.2025 Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится на площадке магнитогорского курорта «Притяжение»
УрБК, Магнитогорск, 04.02.2025. Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится с 6 по 9 февраля на площадке ...17.10.2024 Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс»
УрБК, Магнитогорск, 17.10.2024. Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области ...21.08.2017 Собственник ТРК «Парк Хаус» в Екатеринбурге уходит с российского рынка
УрБК, Москва, 21.08.2017. Компания Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской ...21.05.2014 Atrium European Real Estate заморозило строительство второй очереди ТРЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. Крупный европейский девелопер Atrium European Real Estate, планировавший построить ...