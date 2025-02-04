УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:05

Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем международной премии Real Estate Property Awards

УрБК, Магнитогорск, 30.06.2025. Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем международной премии Real Estate Property Awards в номинации «Некоммерческие общественные пространства». Премия организована Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA совместно с Форумом «Движение 2025». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем международной премии Real Estate Property Awards

«Городской курорт «Притяжение» — лучшее общественное пространство в нашей стране в 2025 году. Безусловно, мы гордимся этим результатом. За три года работы парка была проделана огромная работа. На сегодняшний день мы зафиксировали уже 6 млн посещений — к нам идут жители Магнитки, к нам приезжают туристы. Спасибо всем, кто любит «Притяжение», в этой победе есть и ваша частичка. Отдельно отмечу, что победители этого года автоматически становятся номинантами новой международной премии Real Estate Property Awards|Eurasia, которую планируют провести в 2026 году. Это новая вершина для нас, которую мы намерены обязательно покорить», — отметил заместитель гендиректора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба.

В финале парк конкурировал с сильными проектами из Сочи и Казани, предварительно пройдя двухступенчатую систему оценки и защиту перед членами жюри. Торжественная церемония награждения победителей прошла 26 июня на площадке Red Arena в Сочи. На церемонии стали известны победители в 44 номинациях. Для сравнения, в прошлом году таких было 33.

Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем международной премии Real Estate Property Awards

Отметим, что главная цель премии Real Estate Property Awards — выявление лучших проектов на рынке жилой и коммерческой недвижимости в России. В 2025 году она вышла на международный уровень: участников оценивали не только отечественные эксперты, но и всемирно признанные архитекторы и практики из 10 стран.

Фото предоставлены пресс-службой ПАО «ММК»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.02.2025 Екатеринбургский фотограф Дарья Комарова стала победителем премии Russian Photo Awards

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова стала победителем престижной премии Russian ...

04.02.2025 Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится на площадке магнитогорского курорта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 04.02.2025. Всероссийский форум «Медиагора-2025» состоится с 6 по 9 февраля на площадке ...

17.10.2024 Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры» премии «Импульс»

УрБК, Магнитогорск, 17.10.2024. Магнитогорский городской курорт «Притяжение» победил в номинации «Проект года в области ...

21.08.2017 Собственник ТРК «Парк Хаус» в Екатеринбурге уходит с российского рынка

УрБК, Москва, 21.08.2017. Компания Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской ...

21.05.2014 Atrium European Real Estate заморозило строительство второй очереди ТРЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. Крупный европейский девелопер Atrium European Real Estate, планировавший построить ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18