В Свердловской области появилась онлайн-карта с телефонами «горячих линий» по вопросам теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. По состоянию на 23 сентября в Свердловской области отапливается более 60% объектов ...24.09.2013 Поэтапное подключение потребителей к теплу началось в 92 муниципалитетах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2013. В 92 из 94 муниципалитетов Свердловской области 72% объектов социальной сферы и более ...22.09.2011 И. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов: К 1 октября теплом будут обеспечены потребители всех муниципалитетов
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2011. По оперативным данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ...29.09.2010 В 100% населенных пунктов Свердловской области стартовал отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2010. Отопительный сезон стартовал в 100% населенных пунктов Свердловской области. ...23.09.2010 Отопление подано в 90 муниципальных образований Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2010. Начато включение теплоснабжения в 90 муниципальных образованиях Свердловской области из ...