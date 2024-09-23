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В Свердловской области появилась онлайн-карта с телефонами «горячих линий» по вопросам теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. По поручению министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области центр управления регионом разработал специальную онлайн-карту с телефонами «горячих линий» по вопросам теплоснабжения в муниципалитетах Среднего Урала, сообщает департамент информполитики региона.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что новый сервис позволит жителям оперативно сообщать о проблемах, связанных с теплоснабжением, а коммунальщикам их незамедлительно решать. Он напомнил, что на текущий момент подача тепла осуществляется в более чем 60% жилых домов региона и около 90% объектов социального назначения.

Полностью включено теплоснабжение в 47 муниципальных образованиях Свердловской области. В их числе: Байкаловское, Краснополянское, Восточное, Зареченское, Калиновское, Слободо-Туринское, Ницинское, Сладковское, Усть-Ницинское, Таборинское, Баженовское, Кузнецовское, Унже-Павинское, Кленовское сельские поселения. Городские округа: Верхний Тагил, Среднеуральск, Верх-Нейвинский, ЗАТО Свободный, ЗАТО Уральский, Дегтярск, Пелым, Карпинск, Староуткинский, Краснотурьинск. А также: Пышминский, Тавдинский, Тугулымский, Туринский, Новолялинский, Североуральский, Сосьвинский, Гаринский, Ачитский, Бисертский, Полевской, Артинский, Шалинский, Верхнесалдинский, Волчанский городские округа.

Кроме того, тепло подаётся в Ирбитское, Махнёвское муниципальные образования, Байкаловский, Таборинский, Слободо-Туринский муниципальные районы, Красноуфимский округ, Атиг, Верхние Серги, Михайловское муниципальное образование.

Также включено 1 тыс. 309 котельных (92,4%). Отапливается 60,9 млн кв. м жилья (62%) и 5 тыс.170 объектов социальной сферы (87,6%). В том числе: 972 школы (89%), 1 тыс. 510 детских дошкольных учреждений (91%), 913 учреждений здравоохранения (89,8%), 925 учреждений культуры (86%) и 850 прочих учреждений социальной сферы (85%).
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