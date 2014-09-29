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В Свердловской области к теплоснабжению уже подключили более 60% объектов соцсферы и около 30% жилья

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. По состоянию на 23 сентября в Свердловской области отапливается более 60% объектов соцсферы и около 30% жилья. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, сообщает облдепартамент информполитики.

Он рассказал, что в связи с похолоданием муниципалитеты активизировали процесс подключения теплоснабжения. В первую очередь теплом обеспечиваются учреждения социальной сферы — детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры.

«На данный момент включено 1 тыс. 247 котельных (87%), отапливается 27,5 млн кв. м жилья (27,84%) и 3593 объектов социальной сферы (61,03%). В том числе: 720 школ (65,99%), 1 тыс. 131 детское дошкольное учреждение (68,42%), 659 учреждений здравоохранения (65,18%), 634 учреждения культуры (58,92%) и 449 прочих учреждений социальной сферы (53,2%)», — рассказал Н. Смирнов.

Он также добавил, что полностью включено теплоснабжение в 32 муниципальных образованиях, среди них: Байкаловское, Краснополянское, Восточное, Зареченское, Калиновское, Ницинское, Слободо-Туринское, Усть-Ницинское, Таборинское, Баженовское, Кузнецовское сельские поселения. А также городские округа: Верхний Тагил, Среднеуральск, ЗАТО Свободный, Дегтярск, Пелым и Пышминский, Тавдинский, Тугулымский, Новолялинский, Североуральский, Гаринский, Ачитский, Бисертский, Полевской, Артинский городские округа. Кроме того, тепло подается в Ирбитское муниципальное образование, Байкаловский муниципальный район, Красноуфимский округ, Атиг, Верхние Серги, Михайловское муниципальное образование.

Добавим, что по регламенту общая подача тепла начинается, если среднесуточная температура в регионе держится ниже 8 градусов тепла в течение пяти дней подряд.
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