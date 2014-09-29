В Свердловской области к теплоснабжению уже подключили более 60% объектов соцсферы и около 30% жилья

По данным на 28 сентября, в Свердловской области полностью включено теплоснабжение в 59 из 94 муниципальных ...24.09.2013 Поэтапное подключение потребителей к теплу началось в 92 муниципалитетах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2013. В 92 из 94 муниципалитетов Свердловской области 72% объектов социальной сферы и более ...19.09.2012 На текущий момент теплом обеспечено 12% жилищного фонда Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2012. За сутки теплоснабжение потребителей началось еще в 30 муниципальных образованиях ...22.09.2011 И. о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов: К 1 октября теплом будут обеспечены потребители всех муниципалитетов
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2011. По оперативным данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ...29.09.2010 В 100% населенных пунктов Свердловской области стартовал отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2010. Отопительный сезон стартовал в 100% населенных пунктов Свердловской области. ...