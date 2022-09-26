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Теплом обеспечено почти 32% жилищного фонда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области теплом обеспечено 72,2% объектов социальной сферы и 31,9% жилищного фонда региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

На 21 сентября в Свердловской области запущено 1 тыс. 167 котельных из 1 тыс. 479. Теплом обеспечено 30,5 млн. кв. м. жилья, свыше 4,2 тыс. объектов социальной сферы, в том числе 896 школ, более 1,1 тыс. детских садов, 831 медицинское учреждение, 783 учреждения культуры, 125 интернатов, 503 прочих учреждений социальной сферы.

«По среднесуточным температурным показателям отопительный сезон в регионе еще не наступил. Но несмотря на это, мы начали подключение с опережением», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

21 сентября начался второй этап подготовки к осенне-зимнему периоду и в Екатеринбурге. Из-за установившейся на Урале теплой погоды процент подключения потребителей жилищного фонда оказался незначительным. В настоящее время запущено 75 из 112 теплоисточников. Отапливаются 879 объектов социальной сферы из 1 тыс. 253. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко распорядился на текущей неделе дать тепло во все детские учебные заведения, больницы, дома престарелых и интернаты, сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, обеспечение теплом объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда завершится 2 октября.
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