Теплом обеспечено почти 32% жилищного фонда Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. В Свердловской области к отоплению подключены 97% объектов социальной сферы и 86% ...16.09.2022 В Свердловской области 61% социальных объектов подключен к теплу
По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области подача отопления идет в 81 муниципалитете. Теплом уже ...22.09.2021 На Среднем Урале теплом обеспечено 88% жилищного фонда
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Свердловской области к теплу подключено 88% жилищного фонда и 99% объектов социальной ...23.09.2020 В Екатеринбурге теплом обеспечены 85% соцобъектов
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2020. В Екатеринбурге к системе теплоснабжения подключено 85% объектов социальной сферы, ...21.09.2012 20% жилого фонда Свердловской области обеспечено теплом
По состоянию на 20 сентября теплоснабжение началось в 85 муниципалитетах. Отопление подается в 23,03% жилищного фонда и ...