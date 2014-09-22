УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 11:07

Более 60% котельных в Свердловской области начали подачу тепла в соцучреждения и жилфонд

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Свыше 60% котельных в Свердловской области начали подачу тепла в соцучреждения и жилые дома. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Включено теплоснабжение в 20 муниципальных образованиях, имеющих централизованное теплоснабжение: Пышминском муниципальном округе, Краснополянском, Восточном, Зареченском, Ницинском, Слободо-Туринском, Сладковском, Усть-Ницинском, Таборинском сельских поселениях, в муниципальных округах: Верхний Тагил, Пелым, Красноуфимский, Верхотурский. А также в Артинском, Полевском, Михайловском, Новолялинском муниципальных округах, и в городских поселениях Атиг, Верхние Серги, в Слободо-Туринский муниципальном районе. В Гаринском муниципальном образовании, где жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения, также полностью включены объекты соцсферы.

Полностью подключили жилищный фонд в 25 муниципальных образованиях. Полностью включено теплоснабжение объектов социальной сферы в 29 муниципальных образованиях.
