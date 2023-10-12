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В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии», который курировала арт-менеджер и директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Об этом сообщает пресс-служба «ЧО».

За четвертый сезон «Передачи энергии» на мероприятиях и выставках побывало более 1 млн человек.

«64% жителей Екатеринбурга сообщили, что после знакомства с паблик-арт программой «ЧО» стали больше любить свой город, а 75% екатеринбуржцев отметили, что у них повысился интерес к истории родного города», — сообщила куратор четвертого сезона Наиля Аллахвердиева.

Кроме того, за время четвертого сезона для фонда «Дари еду» уральские художники собрали 165 тыс. руб. В мастерских школы паблик-арта работали 92 человека, было создано два аудиоспектакля, одна апсайкл-коллекция мерча, одна метавселеннная, состоялось 10 показов перформанса-сплава «По течению». Также 110 постеров с работами уральских художников приобрели горожане и жители других городов страны, 120 л краски потратили на создание «Билетов» и «Этюда неба», две работы выпускников уральской школы паблик-арта вошли в основную программу, 23 буквы создали юные художники для «Уральской азбуки», и 10 документальных фильмов о Екатеринбурге было снято учениками школы паблик-арт программы.

«Мы будем и дальше повышать привлекательность родного города и региона с помощью паблик-арта, создавать еще больше поводов любить Екатеринбург в целом и родные районы. И несмотря на то, что мы не получили президентский грант, мы будем работать, ведь «Атом» на полпути дела не бросает», — подытожил руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов.
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