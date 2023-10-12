В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с Уральской метафорической азбукой, над ...05.09.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» создала «Уральскую азбуку» на Уралмаше
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В рамках проекта «Передача энергии» от паблик-арт-программы «ЧО» около библиотеки № 28 ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...21.07.2023 Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...13.07.2022 В рамках фестиваля «ЧО» будет организована Уральская школа паблик-арта
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В рамках фестиваля «ЧО» будет организована Уральская школа паблик-арта, предназначенная ...