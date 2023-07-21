В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут ярмарку уральских художников во дворе Уральского филиала ГМИИ им. Пушкина на улице Добролюбова, 19а. Все средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены в поддержку пожилых людей, сообщает пресс-служба организаторов проекта.



Для гостей подготовлены экскурсии по выставке «Искусство без билета. Из истории паблик-арта в Екатеринбурге» в ГЦСИ, ток-шоу Алексея Шахова об истории паблик-арта с участием представителей фестивалей уличного искусства, ярмарка тиражного искусства уральских художников «Центр передачи энергии» и «Друзья Друзей», а также различные угощения и музыка.



«Мы намеренно хотели уйти от формата именно праздника в день города, ведь таких площадок будет достаточно. Вместо этого мы, следуя принципам и традициям «ЧО», предлагаем уральцам в этот день обменяться энергией: познакомиться с творчеством и поддержать молодых уральских художников, поддержать старшее поколение жителей Екатеринбурга, поделиться знанием об истории современного искусства в городской среде Екатеринбурга», — рассказал руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов.



Мероприятие пройдет 19 августа с 12.00 до 23.00. Стоимость посещения выставки, экскурсии и фестиваля составит 100 руб. Вход на выставку разрешен гостям в возрасте от 16 лет, посетить ярмарку и другие мероприятия смогут дети в возрасте от 12 лет.



Проект реализуется при поддержке организатора паблик-арт-программы «ЧО» компании «Атомстройкомплекс», а также Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина, АНО «Стандарт 2.0» и Президентского фонда культурных инициатив.