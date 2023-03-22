Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга и гостей города театрализованные сплавы на катамаранах по Исети. Перформативный проект «По течению» позволит участникам увидеть город с неожиданных ракурсов.







«Участники проплывут на катамаранах сквозь шесть перформансов по берегам Исети. Река станет их проводником сквозь время и пространство. Перформансы созданы на основе исторических исследований, бесед с екатеринбуржцами, городских легенд и личных воспоминаний актеров, танцовщиков и художников», — говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.







Сплавы стартуют 17 июня в 11.00 и 14.00, 18 июня в 11.00, 14.00 и 17.00 от моста по улице Бебеля по адресу улица Кондратьева, 13, финиш — у стадиона «Динамо».







Участие бесплатное, но обязательна предварительная регистрация. К участию в мероприятии допускаются лица старше 18 лет.



Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт программы «ЧО»