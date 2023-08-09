Не каменный цветок

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...

В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

Паблик-арт-программа «ЧО» представила концепцию проекта на текущий год ...

Совет по развитию общественных пространств Екатеринбурга одобрил концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. На заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга ...