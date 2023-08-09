Не каменный цветок

В Свердловской области на затопленном руднике Тальков камень паблик-арт-программа «ЧО» представила первую водную скульптуру под названием «Распустился Floris Vitae» или «Цветок жизни» от художницы Саши Фроловой. Мероприятие было приурочено к праздничной неделе 300-летия Екатеринбурга.
«Восьмиметровая надувная композиция из латекса представляет собой аллюзию на «Каменный цветок» сказа П. П. Бажова. Формы, которые выращивает Саша Фролова, важны для того, чтобы сдвинуть наше воображение в пространство будущего. Ведь в бажовских сказах речь идет о каменной реальности, которую нужно преодолеть, сделать более живой. Выбор локации — карьер в виде сердца — открытие для команды фестиваля. И благодаря проекту мы хотим поделиться красотой с миром, сосредоточить внимание на этом удивительном ландшафтном объекте», — рассказала куратор четвертого сезона «ЧО» Наиля Аллахвердиева на открытии нового сезона фестиваля, который стартовал в природном парке «Бажовские места».
По ее словам, команде «ЧО» в этот раз было принципиально важно поработать с водой, чтобы освоить новые способы и технологии как язык современного искусства в городской среде и на естественных ландшафтах.
«Для меня это первый масштабный ландшафтный проект в такой фантастически красивой природной среде. Скульптура символизирует цветок, распускающийся внутри нас как символ живого, символ творческой энергии. Когда Данила-мастер увидел Каменный цветок, он осознал суть красоты творения. Эта сила способна оживить неживую материю. Моя работа отсылает к сказу Павла Бажова о Каменном цветке и Хозяйке Медной горы, во владениях которой он растет. И тот, кто его увидит, начинает понимать красоту камня», — подчеркнула художница.
Как рассказала Саша Фролова, она отказывается от твердых материалов, от монументальности и вечности в пользу эфемерности и пластичных материалов. Именно поэтому цветок был создан из разного вида пленок, но, по ее словам, несмотря на кажущуюся хрупкость, он весит около 100 кг. Сама скульптура располагается на маленьком плоту, который заякорен в центре озера. Также внутри композиции постоянно работают два мотора, благодаря чему она не сдувается.
«Проект был технически сложный. Работа над ним шла на протяжении трех месяцев. Сначала Саша Фролова создала эскиз, а затем латексное производство занималось реализацией идеи. Самое сложное заключалось в том, как разместить скульптуру на воде. Поэтому было придумано техническое решение в виде плота и якорей. В итоге объект получился максимально вандалоустойчивым. Он простоит этот сезон, а в следующем году мы его снова надуем и транспортируем», — добавила продюсер основной программы фестиваля «ЧО» Алина Рахматуллова.
В заключение руководитель паблик-арт-программы «ЧО» и креативный директор «Атомcтройкомплекса» Никита Харисов пожелал фестивалю каждый год осваивать новые города Урала. Поскольку у каждого уральского города есть уникальная идентичность и самобытность, а также свои собственные истории, на которые стоит посмотреть через призму искусства в общественных пространствах.
Добавим, что проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором мероприятия традиционно выступила компания «Атомстройкомплекс» при участии природного парка «Бажовские места», АНО «Стандарт 2.0» и фарфоровой лаборатории «Антихрупкость».
Ранее паблик-арт-программа «ЧО» представила концепцию проекта на текущий год
в креативном кластере «Домна». В ходе презентации был представлен ряд концептов, локации для которых еще не выбраны или находятся в работе. Среди них проект скамьи для созерцания барельефа по мотивам сказов П. П. Бажова, который находится на стене одного из домов по улице Луначарского, и идея создания арт-объекта «Сердечник» в форме буквы Е. Также в стадии реализации находится ресайкл-проект «Надувательство». Из старых надувных бассейнов, кругов, нарукавников, матрасов и мячей художница Ульяна Розина создаст арт-объект в технике пэчворк.