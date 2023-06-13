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Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые надувные игрушки из поливинилхлорида (ПВХ). Они станут частью нового ресайкл-проекта «Надувательство».

Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

Из старых надувных бассейнов, кругов, нарукавников, матрасов и мячей художница Ульяна Розина создаст надувную рыбу в технике пэчворк. Готовый паблик-арт-объект может разместиться около одного из водоемов Екатеринбурга, сообщает пресс-служба «ЧО».

Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

По задумке организаторов проекта, «Надувательство» позволит привлечь внимание к проблеме загрязненности городских рек и озер.

По данным Роспотребнадзора, в регионе нет ни одного пригодного для купания пляжа. Санврачи регулярно проверяют качество воды на 84 водных объектах в 113 точках, 80% проб не соответствует нормам.

«Практики соучастия не только помогают горожанам почувствовать свой вклад в городские изменения, но и дают новый опыт работы с различными материалами. Возможно, идея Ульяны вдохновит жителей Екатеринбурга на собственное апсайкл-творчество», — считает руководитель паблик-арт-программы «ЧО» и креативный директор «Атома» Никита Харисов.

Старые ПВХ-игрушки можно сдать в срок до 15 июля. Чтобы уточнить время и место приема, можно позвонить по телефону +7 (922) 022-39-94 или написать на этот номер в Telegram.

Напомним, что организаторами паблик-арт-программы «ЧО» являются компания «Атомстройкомплекс» и Государственный музей изобразительных искусств (ГМИ) имени А. С. Пушкина. Недавно в рамках этого проекта школьники Екатеринбурга создали 128-метровый уличный мурал на площадке школы-интерната № 11.

Изображения предоставлены организаторами паблик-арт-программы «ЧО»
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