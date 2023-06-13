Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...

Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети

В Екатеринбурге воспитанники школы-интерната расписали 128-метровую стену в рамках паблик-арт-программы «ЧО» ...

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...

В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»

В Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта, посвященного 25-летию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Сегодня в Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта ...