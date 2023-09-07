В Екатеринбурге напротив Исети выпускница школы паблик-арта «ЧО» представила композицию из старых надувных изделий

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...18.08.2023 Не каменный цветок
Под Екатеринбургом презентовали первый водный арт-объект в виде воздушного цветка в рамках фестиваля «ЧО» ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...21.07.2023 Ученики школы паблик-арта «ЧО» будут создавать общественное пространство для летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Ученики школы паблик-арта «ЧО» примут участие в создании общественного пространства для ...30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...