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В Екатеринбурге напротив Исети выпускница школы паблик-арта «ЧО» представила композицию из старых надувных изделий

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В Екатеринбурге в Саду Нурова появился арт-объект «Надувательство» из старых надувных игрушек из поливинилхлорида (ПВХ). Целью проекта, реализованного в рамках паблик-арт-программы «ЧО», стало отобразить то, как использование ПВХ влияет на загрязненность рек и водоемов, сообщает пресс-служба проекта.

В Екатеринбурге напротив Исети выпускница школы паблик-арта «ЧО» представила композицию из старых надувных изделий
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы ЧО

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает компания «Атомстройкомплекс» при участии Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».

«Много лет покупая надувные ПВХ-игрушки, мы даже не задумываемся о последствиях их использования. Они дарят радость и удовольствие нашим детям, но к концу срока службы превращаются в ненужные отходы и причиняют вред окружающей среде. В своих новых образах они являются наглядным доказательством того, какие негативные последствия мы получаем от наших действий. Это знаки, которые указывают на ложную доступность и безопасность городских рек», — рассказала автор инсталляции Ульяна Розина.

Работа выполнена из переработанных надувных игрушек, отмечают создатели проекта. Для таких изделий чаще всего используется ПВХ, который можно узнать по маркировке «3» в треугольнике. Игрушки служат один-два сезона, а после этого на несколько сотен лет оказываются на свалке, поскольку не подлежат переработке в Свердловской области. Основой композиции послужили старые надувные жилеты, круги, бассейны, которые принесли екатеринбуржцы.

Напомним, что летом в Свердловской области на затопленном руднике Тальков камень паблик-арт-программа «ЧО» представила первую водную скульптуру под названием Floris Vitae («Цветок жизни») от художницы Саши Фроловой. Мероприятие было приурочено к праздничной неделе в честь 300-летия Екатеринбурга.
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