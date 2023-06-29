Пять шагов для Екатеринбурга

В Екатеринбурге представили итоги реализации программы «Пять шагов для городов» текущего сезона. При поддержке ВЭБ.РФ столица Урала во второй раз приняла участие во всероссийской программе, в этом сезоне туда вошли такие проекты, как карманный парк, общественный огород и другие экологические инициативы. Главная задача этой программы — создание качественных и быстрых преобразований городской среды. Причем инициаторами урбанистических проектов часто являются сами местные жители. Они активно выступают с предложениями о создании компактных парков, проведении экологических акций, фестивалей и ярмарок.«В программе «Пять шагов для городов» участвуют более 200 городов по всей стране. «5 шагов» — это пять направлений, которые есть в программе. По задумке, с их воплощением муниципалитеты справляются за счет лишь своих бюджетов и средств частных лиц, в том числе компаний. Важно, чтобы проекты появлялись не только по воле местных властей — в этом процессе должны быть максимально задействованы сами жители городов и ответственный бизнес. Программа включает пять направлений: удобная инфраструктура, экология, украшение пространств, организация мероприятий и популяризация здорового образа жизни», — рассказал о программе начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин в ходе осмотра реализованных проектов.Также он подчеркнул, что город даже перевыполнил планы по инициативам. Ожидалось, что в этом сезоне будет организовано не менее 15 проектов, но на сегодняшний день уже успешно функционирует 21 успешный проект.Первой локацией в рамках презентации итогов программы текущего сезона стал карманный парк, который находится во дворе домов по улице Степана Разина. По словам управляющей ТСЖ Любови Пилюшенко, пространство, общая площадь которого составила 300 кв. м, создавалось поэтапно на протяжении пяти лет. В течение данного периода собственникам удалось накопить порядка 2 млн руб. от сдачи подвальных помещений дома в аренду. Именно эти средства пошли на то, чтобы преобразить двор. По проекту архитекторов там разбили небольшой японский сад, поставили тренажеры и скамейки, создали сменяющуюся цветовую подсветку. В летнее время года во дворе работает сухой фонтан, а крыши беседок увивает дикий виноград. При этом, по словам управляющей ТСЖ, пространство могут посетить не только собственники, но и все жители близлежащих домов.В качестве второй инициативы был представлен общественный огород в парке имени В. В. Маяковского. Там для горожан поставили теплицу, где каждый желающий может бесплатно занять грядку площадью 1 кв. м. Всего в таком огороде насчитывается 48 ячеек, и уже более тысячи человек заняли очередь для выращивания растений. В помещении также есть необходимый инвентарь — лейки, тяпки, лопатки. Чаще всего жители города выращивают в теплице зелень, помидоры, а иногда и клубнику. Общественный огород работает круглогодично: тут функционирует отопление, система регуляции температуры и фитолампы. Со временем в парке появится еще несколько подобных теплиц.«Открытый огород — самый старый наш проект, ему два с половиной года. Мы сделали его на базе старой теплицы, в которой раньше культивировали рассаду для центральной аллеи. Теплица круглогодичная. Зимой здесь функционирует отопление и фитолампы, звучит классическая музыка, чтобы растениям было комфортно», — рассказал о проекте директор ЦПКИО им. Маяковского Павел Зубакин.Следующая инициатива также имеет экологическую направленность — это акция «Посади дерево» от екатеринбургской продуктовой сети. Компания постоянно направляет часть прибыли на озеленение уральской столицы. В своих социальных сетях фирма провела опрос жителей и узнала, что следует изменить в городе. Так, выяснилось, что горожане больше всего нуждаются в том, чтобы в их дворах стало больше деревьев. Таким образом, на сегодняшний день благодаря компании в Екатеринбурге удалось посадить уже 230 новых растений.Одним из самых ярких проектов стала акция в рамках фестиваля STENOGRAFFIA «Люди рисуют», которая проходит в столице Урала несколько лет подряд. За лето в городе преобразили девять объектов. Одним из них стал забор на улице Карла Либкнехта напротив Свердловской государственной филармонии.«Проект «Люди рисуют» направлен на то, чтобы объединить местных жителей для изменений в городе. Например, напротив филармонии у нас был страшный серый исписанный забор. Мы сделали большой эскиз, нанесли его в виде большой раскраски и позвали горожан. Буквально за два часа они разрисовали всю площадь забора, а затем художник с волонтерами фестиваля подправили получившееся изображение. Принять участие в проекте мог любой желающий», — рассказала руководитель фестиваля STENOGRAFFIA Анна Клец и отметила, что за два часа 200 человек смогли создать настоящий мурал.Завершающий проект презентации программы «Пять шагов для городов» был направлен на работу с учащимися образовательных учреждений. Городской детский экологический центр Екатеринбурга предложил несколько образовательных форматов: «Летняя школа», «Эколагерь», «Экогород» (на базе УГЛТУ), «Зеленый квадрат» (на базе УрГПУ) и живые уголки в школах. Участниками экологического обучения стали дети дошкольного и школьного возраста от 5 до 18 лет из 97 школ. В рамках проекта юным свердловчанам рассказали об особенностях жизни животных, птиц и растений. Цель данного проекта — взаимодействие с детьми, родителями и социальными партнерами для формирования экологического мышления.Отметим, помимо вышеназванных проектов, муниципалитетам предлагается создать парковые зоны, площадки для выгула собак. Также для улучшения города предлагается развивать паблик-арт-пространства, организовать велозаезды, посадить деревья и многое другое. Однако стоить отметить, что, в том числе благодаря городскому софинансированию, жители уральской столицы часто сами принимают активное участие в совершенствовании близлежащих локаций.«Второй год при поддержке ВЭБ.РФ мы участвуем во всероссийской программе «Пять шагов для городов». Ее цель — качественные и быстрые преобразования городской среды. Причем инициаторами проектов являются активные жители, которые выступают с предложениями о создании карманных парков, проведении экологических акций, фестивалей и ярмарок. Крайне востребованным остается механизм инициативного бюджетирования. Многие проекты реализуются частными инвесторами. В нашем городе живут самые предприимчивые, неравнодушные люди. Наряду с бизнесом и органами власти они делают Екатеринбург еще лучше!» — подытожил итоги реализации программы прошедшего сезона в своем Telegram-канале Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.