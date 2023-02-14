Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе реализации городской программы по благоустройству дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» рассказал о ходе реализации городской программы по благоустройству дворов. Он напомнил, что с 2017 года в уральской столице было благоустроено 174 двора. В текущем году запланировано обновить еще семь придомовых территорий в таких микрорайонах, как Автовокзал, Юго-Западный, Уралмаш, Завокзальный, Центр и Вторчермет.



Глава города также рассказал о результатах инспекции работ, которые сейчас ведутся одном из дворов микрорайона Вторчермет. Территория в квадрате Коллективного переулка и улицы Селькоровской объединяет пять домов, общая площадь пространства составляет порядка 20 тыс. кв. м. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».



Как подчеркнул Алексей Орлов, уже ко дню празднования 300-летия Екатеринбурга все работы здесь будут завершены. Так, во дворе будут обновлены детские и спортивные площадки, установлены скамейки, проведено масштабное озеленение, появятся новые источники уличного освещения, парковочные места. При этом инициаторами комплексного благоустройства стали сами жители.



Он также напомнил, что, для того чтобы попасть в программу «Формирование современной городской среды», жителям-собственникам квартир необходимо провести общее собрание, на котором они примут решение об участии, утвердят дизайн-проект, виды и объемы работ, их стоимость и процент софинансирования. Отбор подрядчиков для выполнения работ осуществляется организациями, управляющими многоквартирными домами, на конкурсной основе. Контроль за качеством и сроками берут на себя общественные комиссии и Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга.



Также в ходе телепрограммы градоначальник рассказал о планах по замене лифтов в многоквартирных домах, расселении граждан из ветхого и аварийного жилья и реализации проекта «Спорт в каждый двор».