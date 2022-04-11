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В Екатеринбурге проведут конкурс среди предпринимателей к 300-летнему юбилею города

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. В Екатеринбурге планируют провести конкурс среди предпринимателей к 300-летнему юбилею города. Об этом рассказал заместитель главы города Дмитрий Ноженко в ходе встречи с предпринимателями.

Подробности нового конкурса пока неизвестны. Городские власти планируют в скором времени разработать регламент.

«Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко поделился планами по запуску конкурса среди предпринимателей, приуроченного к 300-летию столицы Урала. Положение о проведении состязания будет разработано в ближайшее время. Принять участие в нем можно будет в том числе с проектами, которые попадут в программу «Пять шагов для городов», — сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что «Пять шагов для городов» — всероссийская программа, которая предлагает готовые решения по преображению городской среды.

«Сегодня у нас появился еще один инструмент для создания мощного импульса в развитии Екатеринбурга — это всероссийская программа «Пять шагов для городов». Она разработана госкорпорацией ВЭБ.РФ совместно с КБ «Стрелка», которая предполагает использование быстрых и недорогих решений, а также активное участие городских сообществ», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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