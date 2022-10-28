Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО имени В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО им. В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства. Об это рассказал сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
Алексей Орлов подчеркнул, что власти города сдержали свое обещание найти возможность для реконструкции парка. Именно для этого данная территория была передана в введение ЦПКиО им. В.В. Маяковского.
«Мы обещали предусмотреть возможность выделения средств на начало проектирования в бюджете на 2023 год. И мы это сделали. Сегодня летний парк является зоной для спокойного отдыха, но хотелось бы увидеть там различные аттракционы и возможности для активного времяпрепровождения. Для этого и было принято решение: мы территорию парка «Уралмаш» передали в пользование ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Сегодня это одно подразделение», — сказал глава Екатеринбурга.
Одной из причин такого решения стала успешная работа команды центрального парка, которая благоприятно сказалась на репутации территории среди жителей города и получила поддержку федеральных проектов.
«Те подходы, которые сегодняшняя команда парка Маяковского применяет в обустройстве, в развитии, лично мне серьезно импонируют. Они используют бюджетную поддержку и привлекают партнеров. Так, например, обустройство ледового катка, который заработал в парке с начала декабря, было осуществлено при поддержке платежной системы «Мир». Наш проект стал одним из трех во всей России, который получил такую поддержку», — отметил градоначальник.
Глава города также высоко оценил работы, благодаря которым в парке появилось новое колесо обозрения. И отметил качество и темпы реконструкции летнего театра — площадки, которая в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга примет известных музыкальных гостей
По мнению Алексея Орлова, подобный подход к благоустройству летнего парка «Уралмаш» позволит сделать эту территорию желанным местом для отдыха жителей не только микрорайона, но и всего Екатеринбурга.
«Поэтому планируется, что такие же подходы будут применяться при обустройстве летнего парка «Уралмаш». Там очень хорошая территория, и получится прекрасное место отдыха и для жителей района, и для всех жителей Екатеринбурга. Я уверен, что в 2023 году мы уже стартуем и в следующем году увидим результаты работы», — резюмировал глава Екатеринбурга.
Напомним, что на Среднем Урале в голосовании по выбору объектов для благоустройства в будущем году приняли участие более 708 тыс. жителей региона. В Екатеринбурге на первом месте по количеству голосов оказался Преображенский парк (вторая очередь) — за него проголосовали более 123 тыс. человек. На втором — летний парк «Уралмаш» с 94 тыс. голосов.
Власти города пообещали рассмотреть возможность выделения средств для реконструкции парка, занявшего второе место в голосовании.
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