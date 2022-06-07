В Свердловской области начали готовиться к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2024 год

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Жители региона будут выбирать общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«По данным регионального минЖКХ, в общественных обсуждениях территорий, которые будут вынесены на голосование, приняли участие более 300 тыс. человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году. По результатам обсуждений на рейтинговое голосование будет вынесено 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах региона», — говорится в сообщении.



Напомним, что участие в рейтинговом голосовании могут принять жители городов и муниципальных образований с населением более 20 тыс. человек. Чтобы отдать свой голос за определенный объект, респондент должен достичь возраста 14 лет.



Рейтинговое голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года на федеральной платформе.