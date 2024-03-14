В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...

В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...

В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В Екатеринбурге с 15 по 28 января 2024 года пройдет сбор предложений об объектах ...

В Екатеринбурге 15 января стартует сбор предложений об объектах благоустройства на общественных территориях в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. В Екатеринбурге стартовало голосование, в рамках которого можно выбрать, какой ...

В Екатеринбурге стартовало голосование по благоустройству парков

В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...