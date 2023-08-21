Городские образы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) к 300-летию города подготовил проект, который представляет уральскую столицу в работах 65 художников разных поколений. В экспозицию выставки «Екатеринбург: маршрут художника» вошли 130 произведений живописи, графики, скульптуры, визуализирующих отдельные этапы и моменты становления Свердловска и Екатеринбурга. В этих работах зафиксирован живой город, где чувства и творческая энергия его жителей находят яркое выражение, а символические константы Екатеринбурга раскрываются в простых и емких знаках.Директор ЕМИИ Никита Корытин подчеркнул, что в задачу кураторов проекта не входило создать историческую ретроспективу. Цель выставки — показать образы Свердловска и Екатеринбурга глазами художников.«Это отдельный проект, посвященный восприятию города, в котором мы живем и работаем. Понятно, что мы можем представить Екатеринбург только глазами тех художников, которые есть в нашей коллекции. Это не документальные изображения, а эмоции, образы, краски, перенесенные на холст. И мы видим эти образы в представлении наших современников, художников ХХ века и даже в передаче мастера XVIII столетия», — рассказал Никита Корытин.Выставка открывается сопоставлением трех очень разных произведений — гравюры «Вид города Екатеринбурга» (1783 год) Луи Николя де Леспинаса, картины «Набережная Рабочей молодежи вечером» (1935 год) Александра Давыдова и полотна «Город» (1965 года) Германа Метелева, намечающих векторы развития экспозиции, построенной совсем не по хронологическому принципу.Стоит отметить, что гравюра второй половины XVIII века французского художника-путешественника Леспинаса стала единственной исторической «реликвией» в экспозиции. Все остальные экспонаты относятся к современным периодам.Так, производственная тема, неизменно ассоциирующаяся со Свердловском, на выставке представлена работами, рассказывающими об индустриальных трансформациях 1930-х годов, новых стройках, промышленных гигантах и их героях.Здесь можно увидеть яркий триптих Юрия Пименова «Работницы в ложе театра», «Работницы на заводе» и «Работницы Уралмаша за чаем» (1934–1935 годы); картины Бориса Цветкова «Строительство моста через реку Исеть» (первая половина 1930-х годов) и «Городок чекистов» (1935 год); Ивана Слюсарева «Открытие трамвайного парка в Свердловске» (1930 год); Светланы Тарасовой «ВИЗ — старейший из заводов» (1979 год).В работах художников можно увидеть, как с течением времени менялся архитектурный облик города. Здесь представлены узнаваемые символы Свердловска: «Свердловск. Круглый дом (Гостиница «Исеть»)» (1943 год) Александра Лопухина, «Здание Главпочтамта утром» (2002 год) Юрия Буданова, «Юго-восточный фасад Белой башни на закате» и «Северо-восточный фасад Белой башни зимой» (2017 год) Геннадия Власова. На выставке удалось сопоставить взгляд авторов разных поколений на знаковые места муниципалитета: например, на здание Оперного театра, представленное в работах Виктора Зинова «Юность» (1949 год) и Алексея Рыжкова «Полет» (2008 год).Сквозной объединяющей линией экспозиции стала «портретная галерея» самих художников. Здесь представлены автопортреты Миши Брусиловского, Германа Метелева, Александра Алексеева (Свинкина) и других свердловских мастеров.«Проект собран не только из локаций, но и из героев, которые сыграли свою роль в формировании нашего восприятия Екатеринбурга и Свердловска. Это некий оммаж в сторону художника, показывающего город, который он любит», — рассказал Никита Корытин.Стоит добавить, что более 20 из представленных работ из фондов музея зрители увидят впервые после реставрации. На выставке также есть работы, которые после создания и экспонирования на крупных выставках в советский период больше никогда не попадали в публичное пространство.Выставка «Екатеринбург: маршрут художника» будет представлена в залах ЕМИИ на улице Воеводина, 5, с 18 августа по 22 октября 2023 года.