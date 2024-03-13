В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня открывается выставка нижнетагильского художника Владимира Зуева «Восхождение над черным»

Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) сегодня открывается выставка нижнетагильского художника Владимира Зуева, известного представителя современной уральской арт-сцены. Проект «Восхождение над черным» включает в себя офортные миниатюры и ксилографии, сообщает пресс-служба культурного учреждения.Проект «Восхождение над черным» организаторы разделили на две части. В первый месяц работы выставки зрители смогут увидеть офортные миниатюры, дополненные техниками сухой иглы, мягкого лака и травленого штриха. В этих графических малых формах автор выражает свой взгляд на все окружающее мироустройство, воспроизводит мифологические образы, образы на тему любви, искусства и религии, которые сопрягаются с конкретикой восприятия и размышлениями на темы творчества. В этой части проекта представлено более 100 графических работ из коллекции ЕМИИ и личного собрания автора.Во второй части проекта, которая откроется в апреле, будут преобладать масштабные ксилографии, противоположные по своей экспрессии миниатюрам, работа с фактурой печатной матрицы и включение нетипичных материалов.Выставка будет работать с 13 марта по 26 мая 2024 года в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5.