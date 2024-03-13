В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня открывается выставка нижнетагильского художника Владимира Зуева «Восхождение над черным»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Музее наива (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 марта откроется выставка ...17.08.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО завтра открывается выставка «Из жизни «Атомной провинции»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра состоится открытие ...17.06.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка «Родное искусство»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 июня открывается выставка ...25.03.2022 В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка молодых камнерезов «Наследники Данилы-Мастера»
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ИЗО) пройдет XI выставка ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...