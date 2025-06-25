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Вчера, 12:12

Финисаж «Кусы», лев, попугай и посольство из Перми

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в главном здании по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Финисаж «Кусы», лев, попугай и посольство из Перми

Прощание с «Неизвестной Кусой»

В главном здании музея 29 июня в 14.00 начнется заключительная кураторская экскурсия по выставке «Неизвестная Куса. Художественное литье из чугуна XIX-XX веков из музейных и частных собраний».

Экспозицию, включающую свыше 300 произведений кусинского художественного литья из чугуна XIX–XX столетий, представит ценителям искусства куратор выставки, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства ЕМИИ Ксения Гилева. Экспонаты, демонстрируемые в залах, были специально отобраны для проекта из фондов ЕМИИ, Государственного исторического музея Южного Урала, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, Златоустовского городского краеведческого музея, а также частных собраний.?

Финисаж «Кусы», лев, попугай и посольство из Перми

В ходе экскурсии Ксения Гилева осветит историю Кусинского завода, технологические нюансы производства, расскажет о выдающихся мастерах Кусы и знаменитых скульпторах, чьи работы легли в основу модельного ряда высочайшего качества.

Фламандская медиация

В здании центра «Эрмитаж-Урал» 28 июня в полдень начнется медиация ко дню рождения Питера Пауля Рубенса. Мероприятие состоится в рамках выставки «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса».

Медиация — это формат встречи на экспозиции, где главную роль занимает диалог между участниками, ведущим и произведением. Цель медиации — помочь каждому участнику выстроить собственные отношения с искусством через обмен разными взглядами на него. В этот раз встречу проведет заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарья Черкасова.

Финисаж «Кусы», лев, попугай и посольство из Перми

В рамках встречи ценители искусства узнают, что Рубенс считался главным представителем «большого стиля» во Фландрии и много работал с античным наследием. Поэтому на медиации участникам будет предложено обсудить понятие элитарной культуры, отыскать следы античности в современности и обратиться к сюжетам, которые художник выбирал для своих работ.

Встречи с «Пермским посольством»

Кроме того, в субботу в 15.00 в главном корпусе пройдет очередная экскурсия по выставочному проекту «Пермское посольство». Ценители искусства смогут пройтись по постоянной экспозиции русского искусства ЕМИИ, в которую включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — шедевры Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи и других мастеров. Экскурсию проведет научный сотрудник русского искусства ЕМИИ Алана Гогичаева.

Финисаж «Кусы», лев, попугай и посольство из Перми

Львы и попугаи

В музее наивного искусства и в центре «Эрмитаж-Урал» 29 июня в 12.00 и в 14.00 в рамках фестиваля «ИНОЕ/НАИВНОЕ» пройдут два мастер-класса под общим названием «Наивное сафари». Оба мероприятия будут интересны ребятам в возрасте от 6 до 10 лет. Занятия проведет специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова.

Так, в полдень в Музее наива начнется занятие «Лев, которого я придумал».

«Отправимся в страну, где тигры бывают розовыми, а рыбы умеют улыбаться. Узнаем, кто такие наивные художники, как рисуют те, кто никогда не видел настоящего льва, поиграем в веселые игры и получим первую наклейку для своей наивной открытки», — говорится в приглашении для участников.

Финисаж «Кусы», лев, попугай и посольство из Перми

В 14.00 начатая ранее тема животных продолжится в ходе занятия «Попугаичий дуэт» в стенах центра «Эрмитаж-Урал».

«Продолжим путешествие: встретим лошадку-обнимашку, побываем на свадьбе попугаев и увидим настоящую палитру художника. Получим вторую наклейку и раскрасим открытку», — сообщается в анонсе мастер-класса.

Оба занятия будут длиться по 45 минут.
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