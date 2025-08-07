УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:19

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 сентября пройдет лекция о фламандской живописи

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 сентября пройдет лекция «Секреты фламандской живописи: от мастерской художника к современной лаборатории» и экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

На лекции научный сотрудник сектора западноевропейского искусства ЕМИИ Лиана Бекмансурова расскажет, как знание о том, какие материалы и технические приемы использовал живописец; помогают ли специалистам в установлении авторства произведения; какие современные методы помогают отличить оригинальную работу художника от подделки, какой эскиз художник задумывал на начальном этапе создания своего произведения. Кроме того, слушателям будет предложено разобраться, как строилась работа в мастерской Питера Пауля Рубенса и для чего в последующие эпохи переводили живопись с одной основы на другую.

Напомним, в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.

Так, выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в этой локации в конце марта. В составе экспозиции представлено 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа — живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость, — представляющие необычайный расцвет фламандской художественной культуры.
