В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%

В Екатеринбурге в 2024 году 40% от среднего размера зарплаты уходит на оплату съемной однокомнатной квартиры. В 2023 ...07.02.2024 В Свердловской области разница в стоимости «квадрата» жилья на первичном и вторичном рынках составляет 24%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в ...26.01.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 13%
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе составила 126,8 тыс. руб. Об этом ...26.01.2024 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в январе ...09.06.2021 Около 80% квартир в новостройках Екатеринбурга не подходят под условия обновленной программы льготной ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Только 20% квартир в новостройках Екатеринбурга подходят под условия обновленной ...