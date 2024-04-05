В Екатеринбурге доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир в новостройках составляет 70%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это составляет 70% от всего активного предложения (без учета апартаментов, в строящихся корпусах по ДДУ), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Самая большая доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир зафиксирована в Воронеже (83%), Самаре (83%) и Волгограде (81%). Наименьшая — в Москве (10%), Казани (21%) и Нижнем Новгороде (32%).



Согласно исследованию, в Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке в апреле составила 148,3 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 0,3%.



По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Лапшиной, отмена льготной ипотеки и корректировка условий семейной программы могут привести к кратковременному росту спроса перед 1 июля, хотя рекордов на рынке не ожидается, так как высокие требования к размеру первоначального взноса отсекают многих потенциальных покупателей. Она отмечает, что повышение активности в мае и июне (через вымывание доступного предложения) приведет к небольшому скачку цен (до 5% от сегодняшних цифр).