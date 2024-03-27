«Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Екатеринбурге по льготной ипотеке можно купить 10,5 тыс. квартир в новостройках. Это ...27.03.2024 Средняя стоимость «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за I квартал выросла почти на 6%
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 147 ...15.12.2023 В Челябинске «квадрат» жилья в новостройках в январе-ноябре подорожал на 17%
УрБК, Челябинск, 15.12.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на первичном рынке в январе-ноябре 2023 года ...08.11.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках за месяц выросла на 6%
УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...07.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость квартир в новостройках за октябрь выросла на 5%
В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила 6,4 млн руб. За истекший месяц ...