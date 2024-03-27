«Квадрат» жилья в новостройках Челябинска в апреле подорожал на 2,6%

УрБК, Челябинск, 14.05.2024. В Челябинске по льготной ипотеке можно купить 1,2 тыс. квартир в новостройках. Это составляет 71% от всего активного предложения (без учета апартаментов, в строящихся корпусах по ДДУ), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Самая большая доля подходящих под условия льготной ипотеки квартир зафиксирована в Воронеже (83%), Самаре (83%) и Волгограде (81%). Наименьшая — в Москве (10%), Казани (21%) и Нижнем Новгороде (32%).



Согласно исследованию, в Челябинске средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке в апреле составила 122,2 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 2,6%.



Среди исследованных городов РФ сильнее всего «квадрат» жилья в новостройках за месяц подорожал в Волгограде (+4,9%) и Казани (+3,4%).