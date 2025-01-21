160 тыс. рублей за «квадрат»

В Екатеринбурге продолжают расти цены на жилье в новостройках. За 2024 год стоимость квартир увеличилась на 12-19%. Эксперты объясняют это ростом затрат на строительство и успешным первым полугодием, когда многие семьи поспешили заключить сделки до завершения программы льготной ипотеки.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за 2024 год увеличилась на 18,7%, до 160 тыс. руб. за «квадрат».
Коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров заявил, что спрос на рынке новостроек в 2024 году оставался стабильно высоким, несмотря на завершение льготной ипотеки в середине года. В среднем по стране цены на год увеличились на 13,5%.
«При этом во второй половине года мы зафиксировали снижение темпов роста медианной стоимости квадратного метра на первичном рынке в некоторых городах-миллионниках. Это связано с ростом количества специальных предложений от застройщиков, более динамичными изменениями в предложении, выводом в продажу объектов разных форматов и классов. Девелоперы и покупатели на первичном рынке завершают год, находясь в процессе адаптации к новым макроэкономическим условиям. При этом мы ожидаем небольшое снижение стоимости новостроек в начале следующего года, что будет поддерживать спрос в этом сегменте», — считает Евгений Белокуров.
По информации портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2024 году выросла
на 13,9%, до 158 240 руб. за кв. м. При этом средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 725 тыс. руб. За год этот показатель увеличился на 15,6%.
«В I полугодии главным драйвером рынка была льготная ипотека, продолжившая раскрутку цен. Во втором же ситуацию стали определять растущая ключевая ставка и заградительные проценты по жилищным кредитам, и произошел перелом. Во многих городах рост цен замедлился, а кое-где они начали снижаться. Если в прошлом году рынок пришел к финишу с ростом цены квадратного метра на 16,2%, то в этом году с 11%; в 2023 году подорожание произошло практически везде, а в 2024-м несколько городов «просели». При высокой ключевой ставке этот процесс продолжится и в следующем году. Исключение могут составить лишь те города, где очень мало или нет нового строительства — накопленный спрос на новостройки позволит застройщикам и дальше поднимать цены», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за 2024 год выросла на 12%, до 162 тыс. руб. за кв. м.
«Завершение льготной ипотеки, последующее снижение активности и рост числа скидок от девелоперов не привели ни снижению, ни даже к остановке роста цен (как предсказывали некоторые участники рынка). Скидки остаются точечным инструментом и их размер невелик. Девелоперы не готовы к массовому снижению цен. В IV квартале еще и активность на рынке подросла относительно минимумов августа, что позволило застройщикам даже вернуться к индексации цен. На рынок выходит мало новых проектов, а, значит, предложение медленнее пополняется дешевыми лотами (проектами на этапе котлована). По-прежнему растет себестоимость строительства и затраты подорожавшего проектного финансирования», — отмечают эксперты «Циан. Аналитики».
Ранее стало известно, что в 2024 году в Екатеринбурге сдали 1,8 млн кв. м жилья. Из них 1,5 млн кв. м в многоквартирных домах (МКД) и около 300 тыс. кв. м индивидуальных домов. В 2025 году аналитики прогнозируют
рост темпов ввода жилой недвижимости.