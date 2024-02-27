Аналитики УПН прогнозируют рост ввода жилья в Екатеринбурге в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. По итогам 2025 года в Екатеринбурге ожидается рост ввода жилья в многоквартирных домах по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG EKB.



Напомним, что в 2024 году в уральской столице сдали 1,8 млн кв. м жилья. Из них 1,5 млн кв. м в многоквартирных домах (МКД) и около 300 тыс. кв. м индивидуальных домов.



«Эта статистика полностью соответствует ожиданиям. Небольшое снижение ввода многоквартирных домов (показатель 2023 — 1,6 млн кв. м) было предопределено непродолжительной инвестиционной паузой в 2022 году. В этот непростой год девелоперы заложили меньше проектов, чем в 2021-м. Во многом именно эти дома определили объем ввода прошлого года. Но уже в 2023 году закладка новых проектов существенно выросла, поэтому показатели ввода МКД в 2025 году должны быть выше показателей прошлого года», — написал Михаил Хорьков.