Аналитики УПН прогнозируют рост ввода жилья в Екатеринбурге в 2025 году

Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов, по данным Единой информационной системы жилищного ...27.02.2024 Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов за год снизился на 3,7%
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов, по данным Единой ...07.06.2017 Минстрой прогнозирует снижение объемов ввода жилья в РФ
УрБК, Москва, 07.06.2017. Минстрой прогнозирует незначительное падение объемов ввода жилья в РФ в связи с ...02.02.2016 Объем ввода жилья в УрФО в 2015 году снизился на 3,5%
Объем ввода жилья в Уральском федеральном округе в 2015 году снизился на 3,5% по сравнению с 2014 годом и составил 7 ...02.02.2016 Объем ввода жилья в УрФО в 2015 году снизился на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Объем ввода жилья в Уральском федеральном округе в 2015 году снизился на 3,5% по ...