Слабое начало года

В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это в три раза меньше, чем в предыдущем месяце. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок сократилось на 10-20% (в январе 2024 года было 1100 ДДУ). Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.
«После хорошего завершения прошлого года январь 2025-го не принес особых сюрпризов. Начало года традиционно не самый благоприятный период для рынка жилья, и прошедший месяц это подтвердил — число сделок откатилось к минимальным показателям прошлых лет. Праздничные дни заметно снижают продажи в январе, а сложившиеся ограничения в практике выдачи семейной ипотеки создавали дополнительные трудности для продавцов. К тому же предновогодние маркетинговые акции девелоперов сократили число потенциальных покупателей», — заявил Михаил Хорьков.
По его словам, ассортимент квартир на первичном рынке уже не растет, но остается широким. Процесс пополнения рынка новыми комплексами, хоть и снизился, но не остановился. Медленная ротация продолжится в ближайшие месяцы, полагает аналитик.
«Цены на рынке новостроек продолжают медленно повышаться, но это повышение носит во многом технический характер. Продавцы закладывают в цены повышенные финансовые расходы (на субсидии банкам) и риски, связанные с рассрочками», — добавляет М. Хорьков.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в январе выросла на 1,2%, до 160 тыс. 123 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 851 тыс. руб. За последний месяц этот показатель увеличился на 1,6%.
В целом по стране «квадрат» в новостройках в январе подорожал на 0,8%, до 143 тыс. руб.
«Квадратный метр новостроек подорожал слабее, чем в ноябре (+2%) и декабре (+2,3%) прошлого года, а число подешевевших городов выросло по сравнению и с ноябрем (9 городов), и с декабрем (10 городов). Таким образом, пока что прогнозы тех, кто прочил рынку обрушение цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается. Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране: продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением. В целом застройщики уже снижают активность — предложение на первичном рынке РФ сократилось в январе на 6%», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
По данным сервиса Яндекс Недвижимость, квартиры в новостройках Екатеринбурга в январе подорожали на 0,6%, до 160 тыс. руб. за «квадрат». В целом по крупным российским городам показатель увеличился на 0,9%.
«В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениями структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
Напомним, что после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и рекордного повышения ключевой ставки ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась. Число сделок купли-продажи во II полугодии 2024 года снизилось в несколько раз по сравнению с уровнем января-июня.