Слабое начало года

В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Это в три раза меньше, чем в предыдущем месяце. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок сократилось на 10-20% (в январе 2024 года было 1100 ДДУ). Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.«После хорошего завершения прошлого года январь 2025-го не принес особых сюрпризов. Начало года традиционно не самый благоприятный период для рынка жилья, и прошедший месяц это подтвердил — число сделок откатилось к минимальным показателям прошлых лет. Праздничные дни заметно снижают продажи в январе, а сложившиеся ограничения в практике выдачи семейной ипотеки создавали дополнительные трудности для продавцов. К тому же предновогодние маркетинговые акции девелоперов сократили число потенциальных покупателей», — заявил Михаил Хорьков.По его словам, ассортимент квартир на первичном рынке уже не растет, но остается широким. Процесс пополнения рынка новыми комплексами, хоть и снизился, но не остановился. Медленная ротация продолжится в ближайшие месяцы, полагает аналитик.«Цены на рынке новостроек продолжают медленно повышаться, но это повышение носит во многом технический характер. Продавцы закладывают в цены повышенные финансовые расходы (на субсидии банкам) и риски, связанные с рассрочками», — добавляет М. Хорьков.По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в январе выросла на 1,2%, до 160 тыс. 123 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 851 тыс. руб. За последний месяц этот показатель увеличился на 1,6%.В целом по стране «квадрат» в новостройках в январе подорожал на 0,8%, до 143 тыс. руб.«Квадратный метр новостроек подорожал слабее, чем в ноябре (+2%) и декабре (+2,3%) прошлого года, а число подешевевших городов выросло по сравнению и с ноябрем (9 городов), и с декабрем (10 городов). Таким образом, пока что прогнозы тех, кто прочил рынку обрушение цен из-за нехватки спроса, не сбылись, но динамика роста вялая, да и количество городов, где новостройки продолжают дорожать, сокращается. Мы ожидаем дальнейшего слабого, на уровне инфляции, роста цен в среднем по стране: продолжения повышения цен там, где имеется дефицит нового жилья, но снижения в тех городах, где рынок новостроек насыщен предложением. В целом застройщики уже снижают активность — предложение на первичном рынке РФ сократилось в январе на 6%», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.По данным сервиса Яндекс Недвижимость, квартиры в новостройках Екатеринбурга в январе подорожали на 0,6%, до 160 тыс. руб. за «квадрат». В целом по крупным российским городам показатель увеличился на 0,9%.«В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениями структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить о том, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы», — считает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.Напомним, что после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и рекордного повышения ключевой ставки ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась. Число сделок купли-продажи во II полугодии 2024 года снизилось в несколько раз по сравнению с уровнем января-июня.