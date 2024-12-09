Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...09.12.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого ...11.11.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга растут третий месяц подряд
В Екатеринбурге в октябре 2024 года было заключено около 2-2,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...11.11.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга растут третий месяц подряд
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Екатеринбурге в октябре 2024 года было заключено около 2-2,1 тыс. договоров долевого ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...