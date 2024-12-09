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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro.

По сравнению с декабрем показатель снизился втрое (2800 ДДУ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число сделок сократилось на 10-20% (в январе 2024 года было 1100 ДДУ).

«После хорошего завершения прошлого года, январь 2025 года не преподнес особых сюрпризов. Начало года традиционно не лучший период для рынка жилья, и прошедший месяц это подтвердил — число сделок откатилось к минимальным показателям прошлых лет», — написал М. Хорьков.
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