Продажи в новостройках снизились на 17%

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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого ...

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