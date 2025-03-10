Продажи в новостройках снизились на 17%

В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. По сравнению с январем показатель вырос в полтора раза. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года число сделок сократилось на 17% (в феврале 2024 года было 1,8 тыс. ДДУ). Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.
По его словам, по сравнению с предыдущим месяцем спрос существенно возрос. Это связано не только с фактором сезонности (в январе традиционно низкий спрос), но и с улучшением ситуации на ипотечном рынке.
«Рост продаж в прошедшем месяце стал возможен после того, как Минфин повысил величину возмещения банкам по семейной ипотеке. Это привело к снижению комиссионного вознаграждения и улучшению условий выдачи. Эти изменения уже привели к заметному росту доли ипотечных сделок с 44% в январе 2025 года до 61% в феврале (предварительные данные)», — отметил М. Хорьков.
Он также добавил, что екатеринбургские девелоперы снова стали активно запускать новые объекты.
«После непродолжительной паузы активизировался процесс вывода на рынок новых проектов. Конкуренция между продавцами продолжает расти. Поэтому неплохие результаты продаж в целом по рынку контрастируют с рваной и непоследовательной динамикой по отдельным проектам», — полагает М. Хорьков.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале выросла
на 0,6%, до 161 тыс. 019 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 819 тыс. руб. За последний месяц этот показатель снизился на 0,4%.
«Новостройки показывают все меньший прирост цен и дешевеют во все большем числе городов. Так, в ноябре 2024 года месячный рост составил 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе 2025-го — 0,8%, а сейчас, в феврале — всего 0,3%. Налицо снижение динамики. И если в ноябре прошлого года строящееся жилье подешевело в 9 городах, в декабре — в 10, то в январе этого года — уже в 13, а в феврале — и вовсе в 20 городах. Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели ушли с «первички» на «вторичку», а большинство и вовсе «затаились» до лучших времен, держа сбережения на банковских депозитах», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Аналитики сервиса Яндекс Недвижимость приводят другие цифры. По их данным, квартиры в новостройках Екатеринбурга в феврале подорожали на 1,1%, до 161 тыс. руб. за «квадрат».
«Мы наблюдаем возвращение покупательской активности на рынок недвижимости после традиционного снижения в начале года В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. Также на рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля. Это скорее позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до -1% в месяц», — полагает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.
Напомним, что после завершения безадресной льготной ипотеки, ужесточения условий семейной ипотеки и рекордного повышения ключевой ставки ситуация на первичном рынке жилья Екатеринбурга кардинально ухудшилась. Число сделок купли-продажи во II полугодии 2024 года снизилось в несколько раз по сравнению с уровнем января-июня.