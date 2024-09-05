Рынок новостроек вырос после сильного падения

Материалы по теме

Число сделок с новостройками в Екатеринбурге в августе выросло в 1,5 раза

В августе 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...

Число сделок с новостройками в Екатеринбурге в августе выросло в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В августе 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого ...

На рынке новостроек Екатеринбурга в августе средняя цена предложения выросла на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. На первичном рынке жилья Екатеринбурга в августе 2024 года средняя цена предложения ...

Объем экспозиции на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год вырос на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. Ассортимент квартир, которые доступны к покупке (объем экспозиции), на рынке новостроек ...

Объем экспозиции на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Объем экспозиции на рынке новостроек Екатеринбурга (ассортимент квартир, которые ...