Рынок новостроек вырос после сильного падения

В Екатеринбурге в августе 2024 года было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос в 1,5 раза. В июле текущего года в уральской столице было заключено около 1 тыс. сделок. При этом по сравнению с августом 2023 года (4,5 тыс. сделок) продажи снизились почти в три раза. Об этом рассказал
в своем блоге руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.
Эксперт считает преждевременными разговоры о начале восстановления активности покупателей. По его мнению, рост продаж связан с тем, что почти половину июля на рынке новостроек не выдавались льготные кредиты по семейной ипотеке.
«Поэтому результаты августа лучше отражают реальные возможности складывающегося рынка. Девелоперы продолжают тестировать разные инструменты поддержки спроса — рассрочки, субсидирование ставок, повышение комиссионного вознаграждения для риелторов. Но эффективность таких подходов необходимо подтвердить результатами продаж нескольких месяцев, поэтому поиск нового рыночного баланса продолжится», — полагает М. Хорьков.
Он также добавляет, что на рынке новостроек Екатеринбурга пока не отмечается замедление темпов вывода новых проектов. Застройщики продолжают активно пополнять ассортимент новыми предложениями.
«Проблем с выбором на рынке новостроек Екатеринбурга в ближайший год не будет. Это обеспечит высокий уровень конкуренции и разумное соотношение цен по шкале цена-качество. Спад инвестиций в проекты на начальных этапах проработки (если он продолжится) может привести к заметному сжатию предложения лишь в конце следующего года», — считает Михаил Хорьков.
По данным центра маркетинговых исследований «Объектив», объем экспозиции на первичном рынке жилья Екатеринбурга (ассортимент квартир, которые доступны к покупке) за последние 12 месяцев вырос на 1,3%. В августе 2024 года покупателям были доступны квартиры общей площадью 1 млн 428 тыс. кв. м.
«Несмотря на сокращение количества сделок, девелоперы продолжают пополнять витрину новостроек новыми объектами. Все дело в том, что рынок первичного жилья — это достаточно сложная комбинация бизнес-процессов. «Экстренное торможение» по причине резкого снижения спроса там невозможно. Новые жилые комплексы и очереди, которые стартуют сейчас в продажах — это давно запланированные этапы развития жилых проектов. Если по объему экспозиции и стартам новых проектов будет какая-то корректировка на снижение, то мы увидим ее в цифрах только к концу года», — считают аналитики «Объектива».
По мнению аналитиков канала «Екбнедвижка», рынок новостроек Екатеринбурга в обозримом будущем может столкнуться с затовариванием, потому что объемы поглощения после корректировки льготных ипотечных программ обвалились. А темпы пополнения рынка находятся на рекордных уровнях. По данным ЕИСЖС, за семь месяцев 2024 года объем запущенных жилых проектов в Свердловской области вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если эти прогнозы сбудутся, то цены на квартиры в новостройках развернутся вниз. Пока этого не происходит. По данным портала «Мир квартир», средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в августе выросла на 2,2%, до 153 тыс. 964 руб. за кв. м. Средняя стоимость одной квартиры в уральской столице составляет 7 млн 427 тыс. руб. За последний месяц этот показатель увеличился на 2,7%.
В целом по стране «квадрат» в новостройках в августе подорожал на 0,6%, до 137 тыс. руб., отмечают аналитики.
«Как видим, после двух месяцев без льготной ипотеки стоимость новостроек не рухнула, застройщики сохраняют оптимизм и держат цены. Отчасти их положительная динамика объясняется вымыванием самого дешевого предложения. В тех городах, где это уже произошло, наблюдается охлаждение. В целом продажи замедлились — это видно по росту предложения, которое за август увеличилось на 29%», — заявил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Ранее УрБК писал
, что перспективы цен на новостройки в Екатеринбурге во II полугодии во многом будут зависеть от глубины падения продаж. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то застройщикам придется жертвовать своей маржой. Также многое зависит от перспектив льготных программ. Эксперты неоднократно говорили, что просчитать этот фактор практически невозможно. Российские власти могут в любой момент смягчить или ужесточить условия по действующим программам либо запустить новые.