Число сделок с новостройками в Екатеринбурге в августе выросло в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В августе 2024 года продажи квартир в новостройках Екатеринбурга могут превысить ...12.03.2024 Аналитики УПН отмечают снижение активности на рынке новостроек Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. На рынке новостроек Екатеринбурга завершился период ажиотажного спроса. Об этом написал ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...