Число сделок с новостройками в Екатеринбурге в августе выросло в 1,5 раза

В августе 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в блоге @reburg_ekb со ссылкой на данные платформы bnMAP. pro.



В сравнении с июлем текущего года показатель вырос в 1,5 раза (порядка 1 тыс. сделок). При этом по сравнению с августом 2023 года (4,5 тыс. сделок) продажи снизились почти в три раза.



Глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков считает, что пока рано говорить о том, что рынок перешел к восстановительному росту активности после провала в прошлом месяце. По его словам, увеличение продаж во многом связано с тем, что в течение всего августа шла работа с покупателями, которым доступна семейная ипотека.



«В начале июля, до утверждения новых условий льготных программ, таких возможностей не было. Поэтому результаты августа лучше отражают реальные возможности складывающегося рынка. Девелоперы продолжают тестировать разные инструменты поддержки спроса — рассрочки, субсидирование ставок, повышение комиссионного вознаграждения для риелторов. Но эффективность таких подходов необходимо подтвердить результатами продаж нескольких месяцев, поэтому поиск нового рыночного баланса продолжится», — считает Михаил Хорьков.