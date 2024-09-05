Число сделок с новостройками в Екатеринбурге в августе выросло в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В августе 2024 года в Екатеринбурге было заключено около 1,6 тыс. договоров долевого ...20.08.2024 В УПН ожидают в августе частичного восстановления спроса на рынке новостроек Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В августе 2024 года продажи квартир в новостройках Екатеринбурга могут превысить ...13.06.2023 В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в ...12.04.2023 Число договоров долевого участия в строительстве в Екатеринбурге за месяц выросло в 1,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. В марте 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...