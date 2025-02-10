Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого ...10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза
В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...10.02.2025 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...09.12.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое
В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об ...09.12.2024 Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга за год снизились вдвое
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. В Екатеринбурге в ноябре 2024 года было заключено около 2 тыс. договоров долевого ...