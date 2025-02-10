Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%

В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Об этом сообщил начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, ссылаясь на данные платформы bnMAP.pro.



По сравнению с январем показатель вырос в полтора раза. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года число сделок сократилось на 17% (в феврале 2024 года было 1,8 тыс. ДДУ).



«Рост продаж в прошедшем месяце стал возможен после того, как Минфин повысил величину возмещения банкам по семейной ипотеке. Это привело к снижению комиссионного вознаграждения и улучшению условий выдачи», — написал М. Хорьков.