Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

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УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого ...

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УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...

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