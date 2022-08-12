Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...12.08.2022 Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого ...16.12.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...