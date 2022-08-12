УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:01

Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

«По данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию. Максимальный ассортимент на рынке был достигнут летом (более 51 тыс. квартир). До последнего месяца этот показатель медленно снижался на фоне повышенного спроса», — отметил М. Хорьков.

По его словам, в ноябре 2023 года девелоперы продемонстрировали высокую активность в выводе на рынок новых жилых комплексов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.08.2022 Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза

В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. ...

12.08.2022 Число сделок на первичном рынке жилья Екатеринбурга за год сократилось в два раза

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Екатеринбурге в июле 2022 года были зарегистрированы около 1 тыс. договоров долевого ...

16.12.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...

13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...

13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...

Популярные новости
16.11.2023В Екатеринбурге аренда «однушек» в новых домах на 5% дороже среднего платежа по ипотеке24.11.2023В Свердловской области не будут повышать тарифы на электроэнергию в 2024 году22.11.2023Ученый объяснил неурожаи картофеля, овощей и кормовых культур в Свердловской области в последние четыре года09.11.2023Власти Екатеринбурга подвели итоги ярмарочного сезона 2023 года08.11.2023В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости в вакцинации от COVID-19
Архив новостей
Декабрь 2023 (68)
Ноябрь 2023 (702)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18