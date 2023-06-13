В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это говорит о высокой активности покупателей — на уровне 2021 года. Но в мае-июне отмечено постепенное снижение показателя, написал в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.



В последние месяцы продажи сокращаются на фоне стремительного роста рыночного ассортимента. Не реализовано более 50 тыс. новых квартир, а период активного пополнения рынка продолжается. Но из 50 тыс. только 2,6 тыс. переданы в эксплуатацию, а остальные находятся на стадии строительства. В последние месяцы сокращается выбор в сегменте готовых новостроек.



В связи с рекордно высоким объемом предложения продавцы не могут поднимать цены на все категории квартир. Встречаются адресное повышение и корректировки на отдельные типы жилья. С позиции покупателей ценовой фон в текущем году не изменился.