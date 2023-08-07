Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года составила 5,3 млн руб. За месяц этот показатель снизился на 2%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».



Помимо этого, средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья в Екатеринбурге в июле составила 123 тыс. руб. За месяц этот показатель не изменился.



Что касается спроса на квартиры в новостройках уральской столицы, за месяц он вырос на 16%. Предложение таких объектов, в свою очередь, за указанный период увеличилось на 51%.



По словам руководителя направления по развитию транзакционного бизнеса в новостройках «Авито» Марии Жильцовой, на фоне изменения курсов валют в июле рынок недвижимости вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять «витрину» предложения.