Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%

В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года составила 6 тыс. руб. за сутки. И за ...07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...30.06.2023 В Челябинске спрос на недвижимость на первичном рынке за квартал снизился на 5%
УрБК, Челябинск, 30.06.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года ...30.06.2023 В Екатеринбурге предложение жилья на первичном рынке за квартал выросло почти на четверть
В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года составила 5,4 млн руб. По ...30.06.2023 В Екатеринбурге предложение жилья на первичном рынке за квартал выросло почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 ...