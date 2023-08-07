УрБК, Челябинск, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...Вчера, 14:42 Предложение на первичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросло на 51%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя цена жилья на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга в июле 2023 года ...07.08.2023 В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья за год вырос на 121%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Свердловской области средняя стоимость аренды загородного жилья в июле 2023 года ...30.06.2023 В Челябинске спрос на недвижимость на первичном рынке за квартал снизился на 5%
УрБК, Челябинск, 30.06.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на первичном рынке жилья во II квартале 2023 года ...