Екатеринбург вошел в число городов с наименьшим расчетным сроком реализации товарных остатков на рынке новостроек

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Екатеринбург вошел в число российских городов с наименьшим расчетным сроком реализации товарных остатков на рынке новостроек, сообщили аналитики платформы bnMap.pro.



Местным девелоперам потребуется 2,7 года, чтобы полностью продать текущий объем предложения. При расчетах аналитики использовали данные о средних темпах реализации квартир в городе за последние 12 месяцев.



Екатеринбург занял в рейтинге 4-е место из 16 крупнейших городов РФ. Впереди оказались только Нижний Новгород, Красноярск (по 2,3 года) и Пермь (2,6 года). Для сравнения: в Москве и Санкт-Петербурге показатель составляет 2,9 года, в Казани, Новосибирске, Челябинске — 3,3 года. Замыкают рейтинг Воронеж (4,1 года), Омск (4,4 года) и Самара (5,2 года).



Отметим, что в настоящее время объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 51 тыс. квартир — это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. Из них только 2,8 тыс. сданы в эксплуатацию, остальные находятся на стадии строительства.