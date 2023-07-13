Екатеринбург вошел в число городов с наименьшим расчетным сроком реализации товарных остатков на рынке новостроек

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В 2023 году на первичном рынке жилья Екатеринбурга ежемесячно заключается более 2 тыс. ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...22.04.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано 26 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. В марте 2021 года количество непроданных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга ...06.05.2015 Екатеринбург вошел в тройку городов России с наименьшим уровнем бедности
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2015. Екатеринбург занял третье место в РФ в рейтинге крупнейших городов с наименьшим уровнем ...