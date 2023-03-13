Екатеринбуржцы скупают советские квартиры

На вторичном рынке жилья Екатеринбурга отмечается интересная тенденция. Квартиры в домах, построенных во времена СССР, дорожают быстрее, чем в современных жилых комплексах. Екатеринбуржцы и гости города активно скупают советские квартиры из-за их относительно низкой стоимости, компактных планировок и удачного местоположения.
По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), за 2023 год средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга увеличилась на 10,7% (до 114 тыс. 088 руб. за кв. м.). При этом квартиры в сталинках за 12 месяцев подорожали на 16,8%, в хрущевках — на 16,7%, в брежневках — на 11,5%, в домах-спецпроектах (так принято называть новые жилые комплексы, построенные после распада СССР) — на 10%.
Отметим, что ускоренный рост цен на советское жилье в уральской столице отмечается уже второй год подряд. Напомним, что за 2022 год квартиры в городских хрущевках и брежневках подорожали
на 11-12%, в новых домах — всего на 9%.
Можно выделить три причины повышенных темпов удорожания советского жилья. Первая — эффект низкой базы. Рост цен в этом сегменте во многом носит догоняющий характер. Долгие годы квартиры в новых домах дорожали быстрее, чем в старых. В результате образовался существенный ценовой разрыв. По последним данным УПН, средняя цена «квадрата» в современных домах составляет 127 тыс. 612 руб., в сталинках — 101 тыс. 146 руб., в хрущевках —100 тыс. 458 руб., в брежневках — 99 тыс. 970 руб. То есть ценовой разрыв между новым и старым жильем составляет почти 30%.
Вторая причина — повышенный спрос на дешевый ценовой сегмент в Екатеринбурге. Многие семьи вынуждены приобретать квартиры в старых домах, потому что другие варианты на рынке им недоступны из-за ограниченности финансовых ресурсов. Покупка хрущевок и брежневок дает возможность сэкономить не только за счет более низкой стоимости квадратного метра, но и за счет меньшей площади квартиры. Не секрет, что в домах 1950-1960-х годов можно найти двухкомнатные квартиры, которые по площади меньше некоторых современных студий.
Третья причина — конкурентные преимущества советского жилья на вторичном рынке. Большинство старых домов расположены на территориях с уже сложившейся инфраструктурой. Достаточно много объектов было построено в центральной части Екатеринбурга, которая пользуется повышенным спросом у покупателей. Как известно, жители хрущевок и брежневок реже сталкиваются с дефицитом парковочных мест, нехваткой зеленых зон и другими проблемами современных новостроек. Жить в малоэтажке гораздо уютнее, чем в многоэтажке с огромным числом жильцов.
Также активность покупателей стимулирует достаточно широкий выбор советских квартир. По данным УПН, доля сталинок в структуре предложения составляет 2,6%, хрущевок — 11,3%, брежневок и «пентагонов» — 20,3%.
Впрочем, перспективы дальнейшего роста цен на советские дома в Екатеринбурге под большим вопросом. Несмотря на очевидные преимущества, таким объектам сложно конкурировать с новыми жилыми комплексами. Они заметно проигрывают и по внешнему виду, и по качеству планировок, и по функциональности жилья. Брежневки и хрущевки постепенно стареют, ветшают, у них часто изношены инженерные сети.
Кроме того, сейчас все объекты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга продаются достаточно трудно. Из-за ужесточения монетарной политики в стране ипотечные ставки в этом сегменте выросли до 16-18%. Это заградительный уровень для большинства российских семей. Такая ситуация может привести к коррекции цен на квартиры во всех домах, в том числе в сталинках, хрущевках и брежневках.
Ранее УрБК писал
, что ушедший 2023 год оказался достаточно успешным для вторичного рынка жилья Екатеринбурга. Цены в среднем выросли на 10-15%. Число сделок купли-продажи сопоставимо с показателями достаточно удачного 2021 года. При этом объем предложения в прошлом году заметно снизился.