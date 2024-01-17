Все дороги ведут в центр

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Квартиры в центре Екатеринбурга за год подорожали на 20%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. Квартиры на вторичном рынке жилья в центре Екатеринбурга за последние 12 месяцев ...

Екатеринбуржцы скупают советские квартиры

Объекты в домах прошлого века дорожают быстрее рынка ...

Советские квартиры дорожают быстрее рынка

В Екатеринбурге отмечается ускоренный рост цен на «хрущевки» и «брежневки» ...

Вторичное жилье в Екатеринбурге за последний месяц подешевело на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. По состоянию на 21 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...

Квартиры в центре Екатеринбурга за последний месяц подешевели на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных ...