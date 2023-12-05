В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» началась установка новых турникетов

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. С 11 декабря 2023 года в екатеринбургском метрополитене начнут установку новых ...28.09.2023 В Екатеринбурге в метро за 302 млн рублей установят новые турникеты
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...25.07.2023 В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...28.11.2016 В Екатеринбурге перекрыли станцию метро Площадь 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2016. В Екатеринбурге перекрыли станцию метро Площадь 1905 года. Как сообщает корреспондент ...