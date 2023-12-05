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В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» началась установка новых турникетов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» специалисты начали установку современных турникетов. Всего в городском метрополитене к осени 2024 года появится 104 новых пропускных устройства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» началась установка новых турникетов
Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

Новое оборудование для подземки было закуплено в Казани. Турникеты выполнены из закаленного ударопрочного стекла и нержавеющей стали, снабжены цветным информационным дисплеем, а также сигнализацией и интеллектуальной световой индикацией.

Турникеты будут считывать все виды карт: банковские, транспортные и социальные, а также принимать жетоны. После смены оборудования со старого на новое жетоны заменят на билеты с QR-кодом.

На станции «Площадь 1905 года» работы по замене турникетов будут завершены к концу следующей недели.

Далее на очереди — станция «Геологическая». Работы там начнутся в марте следующего года. С периодичностью раз в месяц будет обновляться оборудование на всех оставшихся станциях метро. Модернизация метрополитена закончится в ноябре 2024 года на «Чкаловской». Всего установят 104 терминала.
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