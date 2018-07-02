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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут установлены современные турникеты. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
Изображение из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«В этом году рассчитываем начать модернизацию входных турникетов на станциях метро. На замену устаревшему оборудованию 70-х годов придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией, они смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты», — написал градоначальник.

Планируется, что уже в декабре этого года новое оборудование появится на станции метро «Площадь 1905 года». Затем турникеты будут устанавливать на станциях «Геологическая», «Проспект Космонавтов», «Ботаническая», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей», «Уралмаш» и «Чкаловская». Полностью парк пропускного оборудования будет заменен к середине осени 2024 года.

Планируется, что проект будет реализован при финансовой поддержке Сбербанка.
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