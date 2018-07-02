Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В Екатеринбургском метрополитене 2 июля 2018 года с 07.00 возникли очереди возле касс ...04.06.2018 Новые правила досмотра в Екатеринбургском метрополитене привели к давкам на всех станциях
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Новые правила досмотра пассажиров в Екатеринбургском метрополитене привели к давке ...19.04.2018 На станциях метро в Екатеринбурге устанавливают 10 дополнительных рамок металлодетектора
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. На станциях Екатеринбургского метрополитена начался монтаж 10 новых рамок безопасности. ...02.03.2015 В московском метро начнут проверять билеты на выходе
На выходе из московского метрополитена будут установлены специальные турникеты для проверки у пассажиров билетов, ...08.12.2014 ТГ «Мотив» обеспечила мобильной связью станцию метро «Чкаловская»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Телекоммуникационная группа «Мотив» обеспечила связью станцию «Чкаловская» ...