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Вчера, 15:05

На станции «Проспект Космонавтов» в екатеринбургском метрополитене завершены работы по замене турникетов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» завершены работы по замене турникетов. Замена оборудования на станции «Ботаническая» начнется в июне, говорится в официальном Telegram-канале екатеринбургского метрополитена.

Новое оборудование для подземки было закуплено в Казани. Турникеты выполнены из закаленного ударопрочного стекла и нержавеющей стали, снабжены цветным информационным дисплеем, а также сигнализацией и интеллектуальной световой индикацией.

Турникеты будут считывать все виды карт: банковские, транспортные и социальные, а также принимать жетоны. После смены оборудования со старого на новое жетоны заменят на билеты с QR-кодом.

Как сообщалось ранее, власти Екатеринбурга выпустили инструкцию по использованию новых турникетов. Памятка размещена на официальном портале муниципалитета. В ней подробно описаны все особенности нового оборудования и три варианта оплаты проезда в городской подземке: с помощью жетонов, банковских или транспортных карт, а также телефоном (NFC).

Модернизация подземки закончится в ноябре 2024 года на станции «Чкаловская». Всего установят 104 терминала.
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