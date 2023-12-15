На станции «Проспект Космонавтов» в екатеринбургском метрополитене завершены работы по замене турникетов

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УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Администрация Екатеринбурга выпустила для горожан инструкцию по пользованию новыми ...

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» началась установка новых турникетов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» специалисты начали установку ...

В метро Екатеринбурга с 11 декабря начнут установку новых турникетов с возможностью оплаты по QR-коду

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. С 11 декабря 2023 года в екатеринбургском метрополитене начнут установку новых ...

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УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...