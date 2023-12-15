На станции «Проспект Космонавтов» в екатеринбургском метрополитене завершены работы по замене турникетов

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Администрация Екатеринбурга выпустила для горожан инструкцию по пользованию новыми ...13.12.2023 В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» началась установка новых турникетов
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» специалисты начали установку ...05.12.2023 В метро Екатеринбурга с 11 декабря начнут установку новых турникетов с возможностью оплаты по QR-коду
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. С 11 декабря 2023 года в екатеринбургском метрополитене начнут установку новых ...28.09.2023 В Екатеринбурге в метро за 302 млн рублей установят новые турникеты
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...