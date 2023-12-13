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Власти Екатеринбурга выпустили инструкцию по использованию новых турникетов в метро

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Администрация Екатеринбурга выпустила для горожан инструкцию по пользованию новыми турникетами в метрополитене. Памятка размещена на официальном портале муниципалитета. В ней подробно описаны все особенности нового оборудования и три варианта оплаты проезда в городской подземке: с помощью жетонов, банковских или транспортных карт, а также телефоном (NFC).

Установка новых турникетов в екатеринбургском метрополитене началась в первую очередь на станции «Площадь 1905 года». Завершить работы планируют к концу следующей недели.

Новые турникеты, закупленные в Казани, позволяют оплатить проезд тремя способами — банковскими и транспортными картами, телефоном через NFS и QR-жетонами. Инструкцию по их использованию можно найти на сайте горадминистрации.

Как сообщалось ранее, тендер на установку оборудования выиграла компания «И-сеть».
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