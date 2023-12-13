Власти Екатеринбурга выпустили инструкцию по использованию новых турникетов в метро

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» специалисты начали установку ...05.12.2023 В метро Екатеринбурга с 11 декабря начнут установку новых турникетов с возможностью оплаты по QR-коду
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. С 11 декабря 2023 года в екатеринбургском метрополитене начнут установку новых ...28.09.2023 В Екатеринбурге в метро за 302 млн рублей установят новые турникеты
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. ...25.07.2023 В метро Екатеринбурга появится возможность оплаты проезда с помощью QR-кода
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...04.06.2018 Новые правила досмотра в Екатеринбургском метрополитене привели к давкам на всех станциях
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Новые правила досмотра пассажиров в Екатеринбургском метрополитене привели к давке ...