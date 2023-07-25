В Екатеринбурге в метро за 302 млн рублей установят новые турникеты

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге компания «И-сеть» установит новые входные турникеты в метрополитене. Информация о том, что оператор «Екарты» выиграл тендер на 302 млн 600 тыс. руб., размещена на сайте госзакупок.



Подрядчик установит турникеты с цветным информационным дисплеем, интеллектуальной световой индикацией и сигнализацией на всех станциях метро.



На них будет предусмотрена возможность быстрой оплаты всеми способами, включая QR-код. Кроме того, маломобильные пассажиры, если понадобится, смогут в любой момент разблокировать створки для прохода.



Уточним, что работа новых турникетов увеличит проходимость пропускного пункта метрополитена.