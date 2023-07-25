В Екатеринбурге в метро за 302 млн рублей установят новые турникеты

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В метро Екатеринбурга после установки новых входных турникетов будет доступна оплата ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...02.07.2018 Новые правила выдачи жетонов спровоцировали коллапс в Екатеринбургском метрополитене
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. В Екатеринбургском метрополитене 2 июля 2018 года с 07.00 возникли очереди возле касс ...04.06.2018 Новые правила досмотра в Екатеринбургском метрополитене привели к давкам на всех станциях
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. Новые правила досмотра пассажиров в Екатеринбургском метрополитене привели к давке ...02.03.2015 В московском метро начнут проверять билеты на выходе
На выходе из московского метрополитена будут установлены специальные турникеты для проверки у пассажиров билетов, ...