Свердловские депутаты займутся проблемой безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер ...05.03.2024 Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области ...18.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует внести законопроект о повышении размеров штрафов ...31.01.2022 РЭК Свердловской области приняла решение о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге до 32 рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области удовлетворила заявку ...24.01.2019 В Свердловской области пересмотрят тарифы на проезд в общественном транспорте
РЭК Свердловской области рассмотрит вопрос об изменении тарифа на проезд в общественном транспорте. Изменения коснутся ...