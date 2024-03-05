Свердловские депутаты займутся проблемой безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга

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Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер ...

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует внести законопроект о повышении размеров штрафов ...

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УрБК, Екатеринбург, 31.01.2022. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области удовлетворила заявку ...

В Свердловской области пересмотрят тарифы на проезд в общественном транспорте

РЭК Свердловской области рассмотрит вопрос об изменении тарифа на проезд в общественном транспорте. Изменения коснутся ...