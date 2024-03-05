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Свердловские депутаты займутся проблемой безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина дала поручение профильным комитетам регионального парламента рассмотреть проблему большого количества пассажиров-безбилетников в общественном транспорте Екатеринбурга и предложить варианты ее решения. Об этом пишет пресс-служба регионального парламента.

Во время приема Л. Бабушкиной и ее заместителя Михаила Клименко в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» к ним обратились начальник службы движения ЕМУП «Гортранс» Екатеринбурга Светлана Клюхина и начальник отдела контроля оплаты проезда этого же предприятия Наталья Забелина.

По словам представителей «Гортранса», в общественном транспорте столицы Среднего Урала ездит большое количество безбилетников, поскольку штраф за безбилетный проезд низкий — 100 руб.

«Согласна, проблема есть. Но, чтобы конкретно ответить, какие пути решения существуют, нам необходимо детально изучить вопрос. Тема работы общественного транспорта всегда находится в центре внимания, как жителей региона, так и органов исполнительной власти. Мы внимательно следим за реформой, которая проводится в Екатеринбурге», — ответила Л. Бабушкина и дала соответствующее поручение ЗС СО.

Ранее сообщалось о том, что администрация Екатеринбурга в марте 2024 года направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте города со 100 руб. до 2,5 тыс. руб.
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