Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

Администрация Екатеринбурга предложила ввести административные штрафы за въезд на трамвайные пути

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...

Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд

Медведев предложил увеличить штрафы для «зайцев»

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в поездах. Об этом сообщает ...