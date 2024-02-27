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Вчера, 12:05

Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте города со 100 руб. до 2,5 тыс. руб. Об этом сегодня объявил глава города Алексей Орлов во время пресс-конференции, посвященной планам по реформированию общественного транспорта города.

«Человек, который сознательно не платит за проезд, в действительности ворует. Он крадет комфорт и безопасность пассажиров, отнимает зарплату работников транспортных предприятий. Повышение штрафа за безбилетный проезд в комплексе с другими мерами позволит обеспечить бесперебойную и качественную перевозку пассажиров», — объяснил А. Орлов позицию администрации города, добавив, что на некоторых маршрутах доля безбилетников достигает 30%.

Контролеров, проверяющих наличие билетов у пассажиров, могут усилить бойцами Росгвардии, чтобы те могли решать возникающие конфликты.

Планы по повышению штрафов за безбилетный проезд А. Орлов анонсировал еще в декабре 2023 года, но точных сумм он тогда не называл, отмечая лишь, что в других муниципалитетах она составляет от 1,5 до 2 тыс. руб. Кроме того, администрация Екатеринбурга начала разработку законопроекта, добавляющего въезд автомобилей на трамвайные пути в список административных правонарушений, за которые предполагается штраф.
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