Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области ...27.02.2024 Администрация Екатеринбурга предложила ввести административные штрафы за въезд на трамвайные пути
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Юристы администрации Екатеринбурга начали разработку законопроекта, добавляющего въезд ...20.12.2023 Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...18.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует внести законопроект о повышении размеров штрафов ...22.08.2014 Медведев предложил увеличить штрафы для «зайцев»
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в поездах. Об этом сообщает ...