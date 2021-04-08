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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует внести законопроект о повышении размеров штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте города. Об этом заявил сегодня глава муниципалитета Алексей Орлов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

«Планируем в разы увеличить штраф за безбилетный проезд. Он у нас составляет 100 рублей. Стоимость билета — 33 рубля. В других городах штрафы составляют 1,5-2 тыс. рублей. У нас неоплата по некоторым маршрутам — 30%. Это серьезные деньги для «Гортранса», — заявил А. Орлов.

Соответствующий законопроект администрация Екатеринбурга планирует внести в Законодательное собрание Свердловской области.
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