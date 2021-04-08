Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное ...08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...10.03.2015 В России могут вырасти штрафы за проезд в электричках без билета
УрБК, Москва, 10.03.2015. Госдума России планирует повысить штрафы за проезд в электричках без билета. Об этом сообщает ...22.08.2014 Медведев предложил увеличить штрафы для «зайцев»
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в поездах. Об этом сообщает ...25.02.2011 Правительство Москвы намерено увеличить штраф за безбилетный проезд в 10 раз
По сообщению LifeNews, власти Москвы собираются увеличить штраф за безбилетный проезд, а также провоз неоплаченного ...