Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. 22 декабря в Академическом районе Екатеринбурга может начаться регулярное трамвайное ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал начало трамвайного движения в Академическом районе с 22 декабря

В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...