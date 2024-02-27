Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей

Администрация Екатеринбурга предложила ввести административные штрафы за въезд на трамвайные пути

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Администрация Екатеринбурга вышла с предложением увеличить размер штрафов за парковку ...

Администрация Екатеринбурга предложила увеличить штрафы за парковку без оплаты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд

В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...