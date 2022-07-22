Администрация Екатеринбурга предложила ввести административные штрафы за въезд на трамвайные пути

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...04.12.2019 Администрация Екатеринбурга перенесет остановку общественного транспорта «Дом кино»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. В Екатеринбурге остановка общественного транспорта «Дом кино» в направлении улицы ...22.03.2017 Свердловских водителей будут штрафовать на основе записей камер общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. ГИБДД начнет штрафовать автовладельцев Екатеринбурга за помехи движению трамваев на ...15.04.2015 Более половины пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга используют «Екарту»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2015. Более половины пассажиров общественного транспорта Екатеринбурга используют «Екарту», ...12.01.2011 В 2011 году в Екатеринбурге будет обособлено движение трамваев на 13 участках дорог
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2011. Для обеспечения беспрепятственного режима работы общественного транспорта в ...