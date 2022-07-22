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Администрация Екатеринбурга предложила ввести административные штрафы за въезд на трамвайные пути

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Юристы администрации Екатеринбурга начали разработку законопроекта, добавляющего въезд автомобилей на трамвайные пути в список административных правонарушений. Документ будет внесен в Законодательное собрание Свердловской области, сообщает пресс-служба администрации города.

«Документ предполагает включение выезда автомобилей на трамвайные пути в список административных правонарушений. Проступок будет караться штрафом, размер его еще не определен, но должен будет отбить всякую охоту двигаться по предназначенным для общественного транспорта зонам. Нововведение позволит снизить количество ДТП на рельсах (как с участием общественного транспорта, так и без него) и улучшить работу общественного транспорта в целом», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным администрации Екатеринбурга, в течение 2023 года по вине посторонних лиц произошло 2,5 тыс. неполадок в работе общественного транспорта. Суммарная задержка составила 2 тыс. часов за год.

С начала 2024 года подобных сбоев в работе общественного транспорта зафиксировано более 400: 213 — в работе трамваев, 199 — в работе троллейбусов. Суммарная задержка за этот период составила 232 часа.

Ранее сообщалось о том, что глава муниципалитета Алексей Орлов анонсировал законопроект о повышении размеров штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте города.
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