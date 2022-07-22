Администрация Екатеринбурга предложила ввести административные штрафы за въезд на трамвайные пути

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. В Екатеринбурге остановка общественного транспорта «Дом кино» в направлении улицы ...

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2017. ГИБДД начнет штрафовать автовладельцев Екатеринбурга за помехи движению трамваев на ...

Свердловских водителей будут штрафовать на основе записей камер общественного транспорта

В 2011 году в Екатеринбурге будет обособлено движение трамваев на 13 участках дорог

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2011. Для обеспечения беспрепятственного режима работы общественного транспорта в ...