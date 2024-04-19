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Вчера, 13:03

Свердловское Заксобрание увеличило штрафы для безбилетников до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. Одним из пунктов повестки заседания Законодательного собрания Свердловской области стал законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте со 100 руб. до 2,5 тыс. руб. Закон был принят в трех чтениях и отправлен на подпись губернатору региона Евгению Куйвашеву.

Ранее УрБК писал о том, что с соответствующей инициативой в свердловский парламент обратилась администрация Екатеринбурга. Позже на данную проблему внимание спикера ЗССО Людмилы Бабушкиной обратили и представители «Гортранса». Л. Бабушкина дала поручение профильным комитетам регионального парламента рассмотреть проблему.

Предполагается, что ЕМУП «Гортранс» будет направлять группы контролеров на те маршруты, в которых мониторинг пассажиропотока выявил наибольшее количество безбилетников.
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