Свердловское Заксобрание увеличило штрафы для безбилетников до 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина дала ...05.03.2024 Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей
Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области предложение увеличить размер ...05.03.2024 Штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 2,5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Администрация Екатеринбурга направила в Законодательное собрание Свердловской области ...18.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение в разы штрафов за безбилетный проезд
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Администрация Екатеринбурга планирует внести законопроект о повышении размеров штрафов ...22.08.2014 Медведев предложил увеличить штрафы для «зайцев»
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в поездах. Об этом сообщает ...